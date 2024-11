Unbeständig und kalt in der kommenden Woche

Mit Anfang der kommenden Woche herrscht in Österreich einer Prognose der Experten von Geosphere Austria unbeständiges Wetter. In der Früh kann es zudem sehr frostig mit Temperaturen von bis zu minus sieben Grad werden.

Über den Niederungen des Nordens, Ostens und Südostens sind am Montag gebietsweise Boden- und Hochnebelfelder vorhanden. Entlang und nördlich der Donau wird der Nebel oft ganztägig beständig bleiben, sonst löst sich der Nebel um die Mittagszeit oft auf. Abseits der Nebelfelder scheint die Sonne. Erst am Abend ziehen im Westen erste hohe Wolken auf. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus sieben bis plus fünf Grad, am frühen Nachmittag je nach Nebel oder Sonne zwei bis 15 Grad.

Lesen Sie auch

Am Dienstag bleibt es im Süden und Südosten trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Im übrigen Österreich ziehen wiederholt Wolken vorüber, vor allem im Westen und Norden ist bis zum frühen Nachmittag zeitweise mit etwas Regen zu rechnen. Die Sonne lässt sich oft nur zwischendurch und kurz blicken. Der Wind weht schwach, im Nordosten und Osten teils mäßig bis lebhaft, aus Süd bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus fünf und plus fünf Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen vier und 13 Grad.

Mittwoch: Im Tagesverlauf erreicht eine Störung von Westen Österreich. Ab den Morgenstunden ist es bereits trüb und es regnet verbreitet. Die Niederschlagsschwerpunkte befinden sich im Süden und Südosten. Ab Mittag lockert im Westen allmählich die dichte Bewölkung wieder auf und die Sonne kommt meist ungedämpft zum Vorschein. Die Frühtemperaturen reichen von minus zwei Grad bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen fünf bis elf Grad.

In den frühen Morgenstunden erreicht am Donnerstag von Nordwesten eine Kaltfront das Land und bringt verbreitet dichte Wolken und oft auch Regen oder Schneefall. Am Nachmittag lockert es im Westen und Norden allmählich wieder auf. Frühtemperaturen: minus zwei bis plus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen: vier bis acht Grad.

Am Freitag sorgt eine über Österreich befindliche Störung sorgt im Tagesverlauf für trübes, unbeständiges Wetter. Unergiebige Niederschläge sind nicht ausgeschlossen. Die Frühtemperaturen reichen von minus drei Grad bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen fünf bis acht Grad.