Vermutlich zwei Tote nach Schüssen in Grazer Anwaltskanzlei

In der Grazer Innenstadt soll es Freitag Mittag bei Schüssen in einem Mehrparteienhaus unbestätigten Medienberichten zufolge zwei Tote gegeben. Eine Frau und ein Mann sind laut Polizei betroffen, der Täter dürfte einer der beiden sein.

Die Tat hatte sich gegen 12.00 Uhr ereignet, in dem Haus Kaiserfeldgasse 27 befinden sich mehrere Anwaltskanzleien, ein Notar und Einrichtungen für Therapien.

Lesen Sie auch

Eine Frau, die in einer der – nicht betroffenen – Anwaltskanzleien arbeitet, gab der APA gegenüber an, sie habe gegen 12.00 Uhr „drei Klescher“ gehört. Ihre Mitarbeiterin habe „gut reagiert“ und sofort gerufen „alles zusperren“. Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter bittelebe.at)