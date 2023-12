Von Winter derzeit keine Spur

Das Wetter in Österreich bleibt für die Jahreszeit weiterhin mild. Wie die Experten von Geosphere Austria am Donnerstag prognostizierten, wird es Anfang der kommenden Woche aufgrund von hohem Luftdruck besonders im Osten des Landes mit bis zu zwölf Grad sehr warm.

Am Freitag stauen sich an der Alpennordseite weiterhin oft die Wolken und es regnet oder schneit immer wieder, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 400 und 1000 Meter. Die Frühtemperaturen liegen bei minus fünf bis plus vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei einem bis sieben Grad.

Zunächst halten sich auch am Samstag von Salzburg bis zum Wienerwald Restwolken. Es gehen letzte Schauer nieder, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 300 und 900 Meter. Die Frühtemperaturen erreichen minus sechs bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwei bis neun Grad.

Hochdruckeinfluss ist am Sonntag wetterbestimmend, erst zum Abend streift den Norden eine Störungszone. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf drei bis zehn Grad. Am Montag bleibt der hohe Luftdruck im Ostalpenraum wetterbestimmend.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sechs und vier Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei vier bis zwölf Grad. Ähnlich wird das Wetter auch am Dienstag.