Vorläufiger Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle am Wochenende

Die aktuelle Hitzewelle findet laut Prognose von Geosphere Austria ab Sonntag ihr Ende. Laut Aussendung vom Donnerstag steht voraussichtlich am Samstag der vorläufige Temperatur-Peak mit bis zu 36 Grad Celsius bevor, ehe am Sonntag eine Kaltfront für ein wenig Abkühlung sorgen sollte. Da liegen dann die Tageshöchsttemperaturen bei 23 bis 29 Grad, während es ganz im Osten noch einmal bis 34 Grad haben wird.

Hoher Luftdruck sowie eine südwestliche Strömung sind am Freitag für Österreich wetterbestimmend. Bis auf ein paar dünne Wolkenschleier dominiert der Sonnenschein. Lediglich über den Alpengipfeln können sich am Nachmittag ein paar Haufenwolken und mit ihnen in Tirol und Osttirol auch lokale Wärmegewitter bilden. Der Wind aus Ost bis Südwest weht schwach bis mäßig. Die Frühwerte umfassen zwölf bis 17 Grad, tagsüber werden 25 bis 32 Grad erreicht, die höchsten Werte im Flachland des Ostens.

Auch am Samstag überwiegt in den meisten Landesteilen strahlender Sonnenschein. Erneut werden dabei jedoch über den Alpengipfeln die Haufenwolken während der Nachmittagsstunden mehr und auch mächtiger. Vor allem westlich und südlich der Hohen Tauern können sich aus ihnen lokale Regenschauer und Gewitter bilden. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus südlichen Richtungen. In der Früh gibt es zwölf bis 20 Grad, am Nachmittag wird es dann heiß mit 27 bis 36 Grad.

Eine Kaltfront zieht ab Sonntag über Österreich hinweg und vor allem in Tirol und Vorarlberg sind bereits am Vormittag erste Schauer und Gewitter zu erwarten, die sich in Folge rasch auf Salzburg und Oberösterreich ausbreiten. Im Osten und Süden überwiegt anfangs hingegen zeitweise noch sonniges Wetter, bevor sich Wolken und Gewitter auch hierher ausbreiten. Der Wind dreht mit der Front auf West und lebt vor allem im Donauraum und dem östlichen Flachland kräftig auf. Nach Frühtemperaturen von 16 bis 23 Grad steigen die Tageshöchsttemperaturen auf 23 bis 29 Grad, nur ganz im Osten noch einmal bis 34 Grad.

Am Montag kann es vor allem im Süden am Vormittag noch ein paar Restwolken geben, tagsüber setzt sich aber überall strahlender Sonnenschein durch. Der Wind weht schwach, im östlichen Flachland auch mäßig aus West bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 30 Grad.

Generell geht es am Dienstag mit viel Sonnenschein weiter, stellenweise ziehen ein paar hohe Wolken durch und im Bergland bilden sich meist harmlose Quellwolken. Am Alpenhauptkamm können vereinzelte Schauer nicht ganz ausgeschlossen werden. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd. Nach Frühwerten zwischen 13 und 20 Grad werden tagsüber voraussichtlich 26 bis 31 Grad erreicht.