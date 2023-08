Wanderer mit Babys machten nicht einmal vor Stopp-Schildern Halt

Eine Wandergruppe – fünf Erwachsene und vier Kinder – hat sich Sonntagnachmittag in Tirol auf dem Weg zum Piburger See (Bez. Imst) verlaufen und musste in einer aufwendigen Aktion gerettet werden. Die Gruppe hatte einen anspruchsvollen Steig verlassen, um eine vermeintliche Abkürzung zu nehmen.

Obwohl die Gruppe aus Deutschland mit Kindern (6 und 8) sowie zwei Babys im Alter von elf und 14 Monaten unterwegs war, hatte sie einen als schwer eingestuften Steig gewählt. Dann verließen sie diesen und wählten einen mit Absperrbändern und „Stopp“-Tafeln gekennzeichneten Pfad, hinter dem sie eine Abkürzung vermuteten. Bald war ihnen durch umgeworfene Bäume der Weg komplett versperrt.

Lesen Sie auch

Die Gruppe drehte nicht um, sondern versuchte die kaum passierbare Blockade zu umgehen und stieg einen 35 Grad steilen Hang hinab. Dabei gerieten die Wanderer in eine steile Rinne und konnten aufgrund von großen Felsbrocken und verwachsenem Dickicht nicht mehr weiter. Schließlich musste der Notruf gewählt werden.

Weg mit Motorsägen freigeschnitten

Zwei Erwachsene und die beiden Kinder wurden mittels Notarzthubschrauber und Tau geborgen. Drei Erwachsene und zwei Babys, die mit Bauchtragen umgeschnallt waren, wurden am Boden durch die Bergrettung geborgen. Die Einsatzkräfte mussten dazu den Weg mittels Motorsägen freimachen. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit.

Die Kosten für den Einsatz von rund 8000 bis 9000 Euro werden die Urlauber wohl selbst übernehmen müssen. Das Vorgehen der Gruppe werde von der Bergrettung als „fahrlässig“ bezeichnet. Zwei Personen seien in Sandalen unterwegs gewesen.