Wassereintritte in Gefängnissen, Lage unter Kontrolle

Die anhaltenden unwetterartigen Regenfälle und das damit verbundene Hochwasser bereiten in mehreren Gefängnissen vor allem in Niederösterreich Probleme. Besonders betroffen ist die Justizanstalt (JA) Göllersdorf, die als forensisch-therapeutisches Zentrum geführt wird und auf den Maßnahmenvollzug spezialisiert ist.

Die innere und äußere Sicherheit sei aber auch dort „stets gegeben“, versicherte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) auf X (vormals Twitter).

Wie das Justizministerium auf APA-Anfrage mitteilte, kam es in der JA Göllersdorf aufgrund der aktuellen Hochwassersituation teilweise zu Wassereintritten und partiellen Stromausfällen: „Das Notstromaggregat war jedoch zu keinem Zeitpunkt vom Wasser betroffen.“

Die medizinische Versorgung, Hygiene und Verpflegung der Insassinnen und Insassen sei gewährleistet: „Eine Evakuierung war bis dato nicht erforderlich. Allerdings wurden zur Entlastung der Infrastruktur 41 Insassen vorübergehend in die JA Wien-Josefstadt überstellt.“

Zu Wassereintritten in geringerem Ausmaß kam es auch in den JA Krems-Stein, Sonnberg und St. Pölten. Die Lage sei in sämtlichen betroffenen Einrichtungen unter Kontrolle, versicherte das Ministerium.