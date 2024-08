Wetter in Österreich: Hochsommerliche Hitzewelle hält an

Die hochsommerliche Hitzewelle bleibt in der kommenden Woche bestehen. Im Bergland wird es aber zunehmend gewittrig, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag (11. August). Am Montag (12. August) scheint bis zum frühen Nachmittag oft die Sonne.

Danach bilden sich einige Quellwolken und in der Folge besonders im Bergland ein paar Gewitter. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Nordost bis Süd. In der Früh umspannen die Temperaturen zwölf bis 21 Grad, am Nachmittag 28 bis 35 Grad.

Am Dienstag (13. August) kann es anfangs besonders im Nordosten und Osten gebietsweise Restbewölkung und lokale Gewitter oder Regenschauer geben. Sonst dominiert vorerst oft der Sonnenschein.

Am Nachmittag entstehen Haufenwolken, anschließend gehen vor allem über den Bergen ein paar Gewitter nieder, dabei besteht die Gefahr von Starkregen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 23 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 28 und 35 Grad.

Am Vormittag des 14. August (Mittwoch) scheint verbreitet die Sonne. Ab Mittag werden die Quellwolken ausgehend vom Bergland aber mächtiger und hier steigt die Gewitterneigung immer mehr an. In den Niederungen entlang der Donau sowie generell im Osten und Südosten ist die Gewittergefahr deutlich geringer und vielerorts bleibt es auch trocken.

Ausgeschlossen sind lokale Gewitterentwicklungen aber nirgendwo. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Zu Tagesbeginn hat es 14 bis 22 Grad, im weiteren Verlauf 28 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Am 15. August (Donnerstag, Maria Himmelfahrt) stellt sich nach der Auflösung von Restwolken oder Nebelfeldern vorübergehend überall sonniges Wetter ein. Über dem Berg- und Hügelland werden die Quellwolken tagsüber aber wieder mächtiger und hier steigt die Schauer- und Gewitterneigung erneut an.

Im Flachland bleibt es voraussichtlich sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Nach Tiefstwerten von 13 bis 22 Grad steigen die Temperaturen auf maximal 26 bis 34 Grad, wobei es erneut im Osten am heißesten ist.

Am Freitag (16. August) überwiegt in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter und nur ein paar hohe Schleierwolken ziehen durch. Lediglich über den Bergen werden die Quellwolken teilweise mächtiger und hier ist am Nachmittag mit lokalen Wärmegewittern zu rechnen.

Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen werden mit 15 bis 23 Grad prognostiziert, die Höchstwerte mit 26 bis 34 Grad, erneut ist es im Osten am heißesten.