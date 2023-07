Widerspenstiger Lenker verletzte Polizisten

Ein durchaus widerspenstiger Lenker hat in Neunkirchen einen Polizisten verletzt. Der 29-Jährige hatte sich zunächst mit seinem Fahrzeug einer Anhaltung entzogen, bestätigte die Exekutive am Montag einen Onlinebericht der „NÖN“ (“Niederösterreichische Nachrichten”). Als er dann gestoppt wurde, attackierte der Mann am Sonntag einen Beamten. Der Beschuldigte wurde festgenommen.

Aufmerksam geworden war die Polizei auf den Lenker nach einer Anzeige, die besagte, dass der 29-Jährige alkoholisiert unterwegs sei. Nachdem der Einheimische einer Anhaltung nicht Folge geleistet hatte, wurde er nach anschließender Flucht von mehreren Streifen gestellt. Danach habe der Beschuldigte aus dem Bezirk Neunkirchen Widerstand durch Tritte und Schläge geleistet, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn der APA mit. Ein Beamter wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Im Wagen des 29-Jährigen ist ein Teleskopschlagstock entdeckt worden. Gegen den Mann wurde danach ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.