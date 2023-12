Wien präsentierte neues „Hunde-Team“

In Wien werden Hundehalterinnen und -halter im kommenden Jahr Bekanntschaft mit einem neuen Kontrollorgan machen können – dem „Hunde-Team“. Die neue Einheit wurde am Donnerstag von Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) präsentiert. Sie wird beratend und kontrollierend etwa in Parks und Hundezonen unterwegs sein. Notfalls dürfen die Mitglieder des Teams auch strafen, wie betont wurde.

Bei Verstößen können Organmandate bis zu 50 Euro verhängt werden. Gröbere Pflichtverletzungen kann die Vierbeiner-Patrouille auch zur Anzeige bringen. Kontrolliert werden etwa die Einhaltung der Leinen- bzw. Maulkorbpflicht. Insgesamt sollen 20 Personen ab 2024 in der Stadt unterwegs sein.

