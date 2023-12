Wiener Ehrenbürgerschaften für Zeilinger und Freeman

Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger sowie die Zeitzeugin und Psychoanalytikerin Erika Freeman werden in Wien die Ehrenbürgerschaft erhalten. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag via X (vormals Twitter) mitgeteilt. „Beide haben Herausragendes geleistet und dazu beigetragen, dass Wien weltweit als Wissenschaftsstadt bekannt ist“, hielt der Stadtchef fest.

Anton Zeilinger hat im Vorjahr den Nobelpreis für seine quantenphysikalischen Forschungen erhalten. Die künftige Ehrenbürgerin Erika Freeman war im Alter von zwölf Jahren vor dem Nationalsozialismus in die USA geflüchtet. Nach ihrer Flucht machte sie als Psychoanalytikerin Karriere.

Verliehen wurden die Urkunden noch nicht. Die entsprechende Zeremonie wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage mit.