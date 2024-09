Wiener Heldenplatz ganz im Zeichen der Landjugend Österreich

Die Landjugend Österreich blickte am Montag auf ein gelungenes Jubiläumsfest am 7. und 8. September in Wien zurück. Zehntausende Landjugendliche und Freunde der Landjugend aus ganz Österreich kamen am Wochenende am Wiener Heldenplatz zusammen, um die 70 Jahre der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum gebührend zu feiern. Die Veranstaltung bot eine gelungene Mischung aus Tradition, Unterhaltung und einem optimistischen Blick in die Zukunft.

Die zweitägige Veranstaltung im Rahmen des ernte.dank.festivals lockte zahlreiche Besucher aus allen Bundesländern an und erwies sich als voller Erfolg. Mit einem vielfältigen Programm, das u.a. traditionelle Vorführungen, moderne Live-Acts und eine feierliche Jubiläumsmesse im Stephansdom umfasste, bot das Fest für jeden Geschmack etwas.

Lesen Sie auch

Der Festakt am Sonntag, der einen Rückblick auf die Geschichte der sieben Jahrzehnte Landjugend und ihre Bedeutung für den ländlichen Raum bot, war ein Höhepunkt des Wochenendes. Interviews, Präsentationen und ein festlicher Umzug von Landjugendgruppen aus ganz Österreich unterstrichen die tiefe Verbundenheit der Organisation mit ihren Wurzeln und der Gemeinschaft.

Unter den Gästen waren auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft, allen voran Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Moosbrugger würdigte die Vorzüge der Landjugend

„Die Landjugend Österreich steht für eine Jugend mit der richtigen Tugend und eine Fülle an Vorzügen: L für Lebensfreude, A für Aktivität und Aufgeschlossenheit, N für Neues und Nachhaltigkeit, D für Dazulernen (Bildung), J für Ja zum Leben sagen, U für Unterstützung anderer, G für eine sensationelle Gemeinschaft, E für großartiges Engagement, N für Netzwerke und D für Durchhaltevermögen – ob beim Projektmarathon oder der Bewältigung von Herausforderungen“, betonte Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich in seiner Festansprache.

Ein Blick in die Zukunft

Die positive Resonanz auf das Fest und die große Beteiligung zeigen, dass die Landjugend weiterhin eine starke und zukunftsorientierte Gemeinschaft bildet. „Das Jubiläumsfest war nicht nur eine Feier unserer Geschichte, sondern auch ein Zeichen für unser Engagement für die kommenden Jahrzehnte“, so Valentina Gutkas und Markus Buchebner, die Bundesleitung der Landjugend Österreich.