Wiener Polizei fahndet nach Millionenbetrügern

Die Wiener Polizei sucht nach zwei Millionenbetrügern: Die beiden Männer, ein 35-jähriger Bulgarier und ein 43 Jahre alter Staatenloser, stehen im Verdacht, seit 2022 mit dem Namen ihrer Firma unter Vortäuschung falscher Tatsachen zahlreiche Fahrzeuge und auch einen Whirlpool mit Leasingverträgen angekauft zu haben. Bisher wurden drei Fahrzeuge in Moskau, Rosenheim und in Wien sowie der Whirlpool in Niederösterreich sichergestellt, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Die meisten Fahrzeuge werden im Ausland vermutet – zwei dürften etwa im Iran sein – und sind zur Fahndung ausgeschrieben. Durch die Taten entstand bisher ein Gesamtschaden von über drei Millionen Euro. Gegen den 43-Jährigen, der als Geschäftsführer der Firma agierte, besteht bereits ein europäischer Haftbefehl. Sein Aufenthalt ist den Behörden aber derzeit unbekannt. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag auch Fotos im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

