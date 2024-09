Wiener U-Bahnen laufen wieder im Normalbetrieb

Die Wiener U-Bahnen laufen seit Mittwochfrüh wieder im Normalbetrieb. Das teilten die Wiener Linien der APA mit. Unwetterbedingt waren in der Nacht auf Sonntag Teilstrecken der U2, U3, U4 und U6 gesperrt worden. Nun sind alle Linien laut Aussendung ab Betriebsbeginn wieder durchgängig unterwegs. Allerdings kommt es auf der U4 im Bereich zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz sowie zwischen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse zu Langsamfahrstellen.

Nach Abschluss der Arbeiten wird in wenigen Tagen auch in diesen Streckenabschnitten wieder mit Normalgeschwindigkeit gefahren. Die Wiener Linien bedankten sich außerdem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Tagen.