Wohnhaus in Krems durch Feuer stark beschädigt

Ein Wohnhaus ist bei einem Brand am Mittwoch in Krems stark beschädigt worden. Das Feuer zerstörte laut Aussendung Teile des Dachstuhls, der Fassade und des Balkons. „Aber auch die Einsatzkräfte sind bei dieser Hitzeschlacht an ihre Grenzen gekommen“, sagte der Kremser Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler.

Zwei der rund 50 FF-Mitglieder mussten nach dem Einsatz bei über 30 Grad von der Rettung betreut werden. Im Bezirk Hollabrunn löschten die Helfer einen Mähdrescherbrand.

Ein Anrainer hatte kurz vor 13.30 Uhr starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Nachdem die Einsatzkräfte die Eingangstür des Einfamilienhauses aufgebrochen hatten, „wurde rasch ein Löscherfolg erzielt und verhindert, dass sich das Feuer weiter ausbreitete“, berichtete Urschler.

Jener Teil des Dachstuhls, der eingestürzt war, wurde mit einer Motorsäge abgetragen. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester gesucht und abgelöscht. Über Nacht wurde eine Brandwache eingerichtet. Das Einfamilienhaus wurde behördlich gesperrt.

In Gaindorf, einer Katastralgemeinde von Ravelsbach (Bezirk Hollabrunn), geriet ein Mähdrescher am frühen Mittwochabend bei Erntearbeiten in Brand. Die Flammen griffen auch auf ein Feld über. Rund 60 Mitglieder von fünf Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten zwei Stunden lang im Einsatz, berichtete die örtliche FF in einer Aussendung.