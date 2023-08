Würstelstand-Verkäufer vertrieb Räuber mit Stehtisch

Ein Würstelstand-Verkäufer am Fasanplatz in Wien-Landstraße hat in der Nacht auf Dienstag einen bewaffneten Räuber vertrieben. Der Mann ließ sich von dem Küchenmesser nicht beeindrucken, mit dem er bedroht wurde. Anstatt der Aufforderung des Täters nachzukommen, Geld herauszugeben, griff der Verkäufer nach einem Stehtisch, ging damit auf den Räuber los und schlug diesen in die Flucht, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Weit kam der Tatverdächtige aber nicht. Aufgrund der guten Personsbeschreibung und einer Sofortfahndung durch die Wega konnte der Mann am Rennweg in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle festgenommen werden. Der Verkäufer blieb unverletzt. Das Motiv für den gescheiterten Raub ist noch unbekannt, der weiter in Gewahrsam befindliche 35-Jährige wurde noch nicht als Beschuldigter einvernommen, hieß es auf APA-Anfrage seitens der Polizei.