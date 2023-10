Zahl der Wolfsrudel in Arge Alp um rund 60 Prozent gestiegen

In den zehn Alpenländern der Arbeitsgemeinschaft Arge Alp ist die Zahl der Wolfsrudel innerhalb eines Jahres um mehr als 60 Prozent von 38 im Jahr 2021 auf 61 im Jahr 2022 gestiegen. Die meisten Rudel wurden in der Provinz Trient, der Lombardei sowie im schweizerischen Graubünden verzeichnet, teilte Tirols Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) am Donnerstag mit. Dies zeige ein gemeinsamer Bericht der Alpenländer, der erstmals erstellt worden war.

Geisler sprach von einer „explosionsartige Entwicklung“ – sowohl was die Wolfspopulation in den Mitgliedsländern der ARGE ALP, als auch die Anzahl der gerissenen Nutztiere und damit die Entschädigungszahlungen anlange. Mit rund 1,2 Millionen Euro seien im Vorjahr über 2.000 gerissene Nutztiere in den Alpenländern entschädigt worden. Nicht berücksichtigt sind hier allerdings Risse aus dem Trentino. Die Daten seien nämlich „aufgrund unterschiedlicher länderspezifischer Regelungen nicht zu einhundert Prozent vergleichbar“, räumte Tirols Agrarlandesrat ein. Seit 2019 hätten sich die Entschädigungszahlen „beinahe versechsfacht“. Von den Rissen betroffen seien auch Gebiete mit Herdenschutzmaßnahmen.

Die Mitglieder Arbeitsgemeinschaft, in der neben Tirol auch Vorarlberg und Salzburg, Kantone und Regionen in der Schweiz und Deutschland vertreten sind, wollen nun das länderübergreifende Wolfsmonitoring verbessern und beschleunigen. Dies betreffe auch die Harmonisierung der genetischen Untersuchungsmethoden. In der Schweiz sei der Umstieg auf die sogenannte Hochfrequenztechnologie bereits erfolgt, Österreich will im kommenden Jahr umsteigen. Für das Referenzlabor im Trentino sei die Finanzierung zugesagt. Der nächste Schritt sei dann der Aufbau einer gemeinsamen länderübergreifenden Datenbank, hieß es.

Geisler drängte angesichts der Zahlen einmal mehr zu Schritten seitens der EU. Er forderte die Änderung der FFH (Fauna-Flora-Habitat)-Richtlinie und die Senkung des Schutzstatus des Wolfs. In Tirol sowie in den meisten betroffenen Bundesländern wird mittlerweile mit rechtlich umstrittenen Abschussverordnungen gearbeitet. In Tirol wurden bisher vier Wölfe abgeschossen, nachdem eine Gesetzesnovelle der schwarz-roten Landesregierung dies ermöglicht hatte. Im heurigen Almsommer war die Zahl der Nutztierrisse im gesamten Bundesgebiet deutlich zurückgegangen. Im Vorjahr wurden 791 Tiere durch Wölfe getötet, mit Stand Anfang Oktober waren es in der heurigen Saison „nur“ 394.