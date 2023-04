Zechpreller richtete Schaden von über 17.000 Euro an

Ein 27-jähriger Deutscher hat im renommierten Skiort Lech am Arlberg verschiedenste Rechnungen in Gastronomiebetrieben und Hotels nicht beglichen und damit einen Schaden von über 17.000 Euro angerichtet.

Laut Polizei konsumierte der Mann zwischen 26. Dezember und Anfang April hochwertige Produkte wie Champagner, ohne zu bezahlen. Nachdem er eine Hotelrechnung offen gelassen hatte, wurde Anzeige erstattet.

Lesen Sie auch

Der 27-Jährige wurde in einem Personalzimmer angetroffen und festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde er in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Ermittler gehen von weiteren Geschädigten aus. Diese werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lech (Tel. 059133-8105) in Verbindung zu setzen.