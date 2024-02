Zehn Rodelunfälle pro Tag: Helm schützt das Köpfchen

In Österreich müssen pro Jahr rund 2.000 Verletzte nach Rodelunfällen im Spital oder in einer -ambulanz behandelt werden. Das sind mehr als zehn Verunfallte pro Tag während der Rodelsaison. Und nur ein geringer Anteil trug einen Helm, weiß man beim Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Um schwere Kopfverletzungen zu vermeiden, wäre aber genau das wichtig. Pro Jahr sterben in Österreich im Schnitt zwei Menschen nach einem Rodelunfall.

Helme sind eine einfache und wirksame Schutzmaßnahme. Bereits ein Aufprall mit 10 km/h auf ein Hindernis kann bei Kindern zu schwerwiegenden Verletzungen – insbesondere Kopfverletzungen – führen.

„Unsere Erhebungen unter Unfallopfern geben Anlass zur Sorge, weil gerade in der jüngsten Altersgruppe Helme noch nicht so verbreitet sind, wie wir es gerne hätten. Die Gefahr für Kinder wird leider unterschätzt. Todesfälle in den vergangenen Jahren zeigen, dass man beim Rodeln sogar mit dem Schlimmsten rechnen muss“, appelliert Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.

Im Vorjahr war zum Glück kein Toter zu beklagen, 271 Menschen haben sich aber beim Rodeln verletzt. Dabei handelt es sich jedoch nur um Rodelunfälle, bei denen die Alpinpolizei involviert war. Um die hohe Dunkelziffer zu erfassen, befragt das KFV regelmäßig Unfallopfer in ausgewählten Spitälern bzw. -ambulanzen über Unfallursache und -hergang und rechnet die Daten auf Österreich hoch. Wie Auswertungen der vergangenen sechs Jahre zeigen, gibt es demnach pro Jahr rund 2.000 Verletzte mit Wohnsitz in Österreich, die nach Rodelunfällen in einem Spital oder einer Ambulanz behandelt werden müssen. Die meisten Opfer berichten davon, gestürzt, gestolpert, gesprungen oder gestoßen worden zu sein. Aber auch der Kontakt mit statischen Objekten wie mit einem Baum oder einer Hinweistafel sind mit 16 Prozent der Fälle gar nicht so selten. Rund sieben Prozent der Unfallopfer erleiden Kopfverletzungen – das sind ungefähr 140 Personen pro Jahr. Besonders schwerwiegend können Schädel-Hirn-Traumata sein.

Verletzungsrisiko ist geringer, wenn Kinder hinten sitzen

Erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Aufprall auf ein statisches Hindernis droht, wenn ein Elternteil sein Kind vor sich auf der Rodel platziert. Crashtests vom KFV und der Technischen Universität Graz haben ergeben, dass das Verletzungsrisiko für Kinder erheblich niedriger ist, wenn diese auf dem Rücksitz Platz nehmen. Denn sie prallen nicht direkt auf das statische Hindernis, sondern auf den Rücken der Eltern. Vorne würde sich die Aufprallkraft zudem deutlich erhöhen.

Tipps für sicheres Rodelvergnügen