Zehnjährige nach Unfall vor Schule gestorben

Das zehnjährige Mädchen, das in der vergangenen Woche vor einer Schule in Oberschützen (Bezirk Oberwart) von einem Pkw erfasst worden war, ist im Krankenhaus in Graz gestorben.

Die Schülerin erlag in der Nacht auf Mittwoch ihren schweren Verletzungen, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage einen Bericht der burgenländischen Wochenzeitung „BVZ“.

Lesen Sie auch

Ein junger Niederösterreicher hatte die Zehnjährige zu spät gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die Schülerin befand sich seit dem Unfall am 15. November im Spital in Graz in intensivmedizinischer Behandlung.