Zivilschutz-Probealarm: Am Samstag heulen wieder die Sirenen

An diesem Samstag (7. Oktober) steht wieder der bundesweite Zivilschutz-Probealarm an. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ in ganz Österreich ausgestrahlt.

Dies dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll außerdem die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut machen.

Mit den Sirenen wird auch wieder KATWARN Österreich/Austria getestet, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Dieses System, das Informationen und Warnungen verschiedener Behörden orts-, anlass- oder themenbezogen auf mobile Endgeräte wie Smartphones überträgt, ergänzt seit einigen Jahren die Warnmöglichkeiten wie Sirenen, Lautsprecher und Medien.

Österreich verfügt als eines von wenigen Ländern über eine flächendeckende Sirenenwarnung. Das Warn- und Alarmsystem wird vom Innenministerium gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben. Die Signale werden über etwa 8.300 Feuerwehrsirenen abgestrahlt.

Die Auslösung erfolgt je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen oder den Bezirkswarnzentralen.

Die Bedeutung der Signale: „Sirenenprobe“ (15 Sekunden), „Warnung“ (drei Minuten gleichbleibender Dauerton): Herannahende Gefahr! Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

„Alarm“ (Eine Minute auf- und abschwellender Heulton): Gefahr! Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. im Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. „Entwarnung“ (Eine Minute gleichbleibender Dauerton): Ende der Gefahr! Weitere Hinweise über Radio und Fernsehen (ORF) bzw. Internet beachten.

Im Vorjahr funktionierten übrigens 99,57 Prozent bzw. 8.266 der getesteten Sirenen einwandfrei.