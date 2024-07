Zivilschutzalarm für Kremsbrücke in Kärnten nach Unwetter

Nach einem schweren Unwetter ist am Sonntagabend in der Ortschaft Kremsbrücke in Oberkärnten Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Nach heftigen Regenfälle war der Innerkremsbach über die Ufer getreten, berichtete der ORF unter Berufung auf Einsatzkräfte. Die Ortschaft Innerkrems ist von Kärnten aus nicht erreichbar. Auch ist die Innerkremser Landesstraße (L19) wegen Überflutungen und Vermurungen gesperrt.

Laut Gottfried Kogler, Bürgermeister der Gemeinde Krems (ÖVP), könne der Schaden derzeit nicht abgeschätzt werden. In Kremsbrücke waren mehrere Häuser vom Wasser eingeschlossen. Menschen seien bisher nicht zu Schaden gekommen, so Sepp Glanzer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kremsbrücke.

