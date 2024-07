Zivilschutzalarme in der Obersteiermark wegen Regenfällen

In der Obersteiermark ist in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl der Zivilschutzalarm ausgerufen worden. In Traboch (Bezirk Liezen) droht laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. In Mautern (Bezirk Liezen) kam es laut Homepage der Behörde zu massiven Überschwemmungen und Hangrutschungen. Auch in Thörl (Bezirk Bruck an der Mur) gab es wegen der kräftigen Niederschläge Überflutungen.

Die Menschen der drei Gemeinden werden daher gebeten, zu Hause zu bleiben, höher gelegene Räume aufzusuchen und Keller und Tiefgaragen zu meiden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass mit vorübergehen Stromausfällen zu rechnen sei.

