Zivilschutzwarnung für Teile Kärntens nach starkem Regen

Starke Niederschläge in der Nacht auf Freitag haben in Kärnten zu Murenabgängen und Überflutungen geführt. Dadurch wurden mehrere Straßen gesperrt, teilte die Polizei mit. Besonders angespannt ist die Lage in St. Paul und St. Georgen im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg, wo eine Zivilschutzwarnung gilt. Die Region bei Bad Eisenkappel sei komplett abgeschlossen, teilte der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch, auf Ö3 mit.

Man habe es mit massiven Überflutungen zu tun. Alle Bewohner werden von Klösch ersucht, nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen. Die Unterstützung des Bundesheers sei angefordert worden.

Nach einem Murenabgang im Rosental ist etwa die Waidischer Landesstraße (L 103) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Laufe des Tages soll die rund ein Meter hohe Gerölllawine von der Fahrbahn geräumt werden. Im Bezirk Völkermarkt ist die L 126 aufgrund massiver Überflutungen, einer Unterspülung einer Brücke und einem umgestürzten Baum gesperrt. Die B 82 ist von einem Kreisverkehr bei der Raiffeisenbank in Eberndorf bis hin zu einem Kreisverkehr in Gösselsdorf aufgrund einer Überflutung nicht befahrbar. Auch ist die Straße auf Höhe Zauchen wegen Vermurung samt Baumsturz unpassierbar. Die Straßenmeisterei Völkermarkt begutachtet die Situation.

Auch in der Steiermark hat starker Regen Feuerwehreinsätze ausgelöst. Mehrere Keller und Straßen sind überflutet.