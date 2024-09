Zu großer Andrang: Rave-Party in Tirol abgebrochen

Eine Rave-Party im „Magic Castle“ in Seefeld (Bez. Innsbruck-Land) ist am Samstagabend aufgrund einer zu großen Besucherzahl abgebrochen worden. Laut Polizei hielten sich in den Veranstaltungsräumen deutlich mehr als die zugelassenen 1.500 Personen auf – die Rede war von 2.500 anwesenden Gästen. Aufgrund von Bedenken bezüglich des Brandschutzes und auch weil der Rettungsdienst nicht auf diese Menschenmassen ausgelegt war, beendete die Gemeinde die Party kurz nach 23.00 Uhr.

Die Räumung des „Magic Castle“ wurde von mehreren Polizeistreifen überwacht. Es wird eine Anzeige nach dem Tiroler Veranstaltungsgesetz an die die Bezirkshauptmannschaft ergehen.

