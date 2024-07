Zug gegen Pkw in der Steiermark – Vierjähriger leicht verletzt

Bei einem Zusammenprall von einem Zug und einem Pkw in Mureck (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagnachmittag ein Vierjähriger in dem Auto leicht verletzt worden.

Seine 34-jährige Mutter war mit dem Fahrzeug in Richtung Hainsdorf-Brunnsee unterwegs, als sie bei einer mit Stopptafeln gesicherten Eisenbahnkreuzung eine aus Bad Radkersburg kommende Zuggarnitur übersehen haben dürfte. Der Triebwagen erfasste den Pkw im hinteren Bereich und schleuderte diesen auf eine Wiese.

Lesen Sie auch

Die Lenkerin blieb unverletzt, ihr Sohn auf der Rückbank erlitt leichte Blessuren. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert, berichtete die steirische Polizei am Abend.

Der Triebwagenführer sowie die 14 Fahrgäste im Zug waren unverletzt. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrgäste wurden von den Feuerwehren Mureck und Weitersfeld versorgt.