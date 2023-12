Zum Jahreswechsel werden über 45 Mio. GB Daten übertragen

In den Stunden rund um den Jahreswechsel 2023/24 werden – so schätzt das Forum Mobilkommunikation (FMK) aufgrund des momentanen Datenverbrauchs und aufgrund von Analysen der vorangegangenen Jahre – 45,6 Millionen Gigabyte über die Mobilfunknetze übertragen. Die größte Datenmenge werde mit Videotelefonie und mit der Übertragung von Videodateien in 4K-Qualität in den sozialen Netzwerken generiert.

Zur Einordnung: Im ganzen Jahr 2011 wurden mit den 3G/UMTS-Systemen 43,5 Millionen GB Daten mobil übertragen. Das ist weniger als in 24 Stunden rund um den kommenden Jahreswechsel und zeigt, wie leistungsfähig die 5G-Mobilfunknetze von heute sind.

Keine Kapazitätsengpässe

Rund 93 Prozent der Bevölkerung sind heute technisch mit dem ultraschnellen 5G-System versorgt. In Kombination mit den schon bestehenden LTE-Netzen erwartet das FMK auch zum diesjährigen Jahreswechsel keine Kapazitätsengpässe.

3G gehört bald der Vergangenheit an

Ab 2024 wird mit der sukzessiven Abschaltung der 3G/UMTS-Netze zugunsten von 5G begonnen. Die Umstellung erfolgt aus mehreren Gründen: Die Effizienz der heute noch in Betrieb befindlichen 3G/UMTS-Systeme ist im Vergleich zu den neuen Mobilfunkgenerationen 4G/LTE und 5G ausgesprochen gering, sie blockieren aber wichtige Frequenzbänder, die in Zukunft für 5G genutzt werden.

Darüber hinaus verbraucht 3G/UMTS – je nach Systemtechnik – etwa 1000 bis 3000 Kilowattstunden Strom pro übertragenem Terabyte, 5G-Systeme verbrauchen mit etwa 50 Kilowattstunden pro Terabyte nur einen Bruchteil der Energie.