Zuviel Hitze? Mehrere Polizisten wurde in Wien attackiert!

Die sind manche Mitbürger offenbar heißt gelaufen: Gleich dreimal haben sich Polizisten in Wien am Feiertag nicht nur Verbalinjurien oder entsprechende Gesten anhören können, sondern sind auch körperlich angegriffen worden. In allen Fällen setzte es am Donnerstag Festnahmen. Am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring ließ sich eine Frau nur durch den zweimaligen Einsatz von Pfefferspray bändigen, und selbst das nur vorübergehend. In Favoriten griff ein Mann Beamte mit Schlägen an und verletzte zwei Uniformierte.

Um die Mittagszeit beschimpfte eine 25-Jährige unvermittelt Polizisten vor der U-Bahnstation Josefstädter Straße und kletterte nach einer Kontrolle spärlich bekleidet auf das Dach eines Streifenwagens. Vor dort schimpfte sie erneut auf die Beamten, als sich diese ihr nähern wollten. Vom Auto zu klettern war keine Option für die 25-Jährige, im Gegenteil: Sie attackierte einen Beamten mit einer Jacke, einer seiner Kollegen besprühte sie daraufhin mit Pfefferspray, was ohne Wirkung blieb. Die Frau schnappte sich ein Messer und warf es in Richtung der Uniformierten, eine Taschenlampe folgte. Ein zweiter Stoß aus einem Pfefferspray zeigte endlich Wirkung, die 25-Jährige stoppte die Aktionen.

Die Polizisten alarmierten die Rettung, unterdessen sprang die Frau von dem Streifenwagen und versuchte zu flüchten. Die Beamten kamen dem zuvor, die Festnahme verlief aber alles andere als friktionsfrei. Ein Polizist bekam einen Tritt gegen ein Knie ab. Die Rettungskräfte behandelten die Frau, die Exekutive stellte das Messer und die Taschenlampe sicher. Zu ihren Motiven konnte die 25-Jährige bisher nicht befragt werden.

Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr gerieten die Polizisten in Favoriten mit einem afghanischen Staatsbürger aneinander, weil er in der Gudrunstraße Passanten belästigte und einen Wagen beschädigte. Sobald er die Uniformierten sah, beschimpfte er sie. Statt wie aufgefordert sich zu legitimieren, zog sich der 28-Jährige die Hose herunter und bedachte die Beamten mit weiteren Tiraden, bevor er zum Angriff überging. Er deckte die Gesetzeshüter mit Schlägen ein und wehrte sich auch gegen seine Festnahme. Zwei Beamte wurden so verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Der 28-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Bereits um 11.00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung am Margaretengürtel im gleichnamigem Bezirk. Beamte des Meidlinger Stadtpolizeikommandos stoppten einen 46-jährigen Passanten, der bei Rot über die Straße ging. Sie machten den Mann auf sein Vergehen aufmerksam und mahnten ihn ab, woraufhin er ihnen den Vogel zeigte. Es folgten zwei weitere Straßenüberquerungen bei Rot, damit wurde er gestoppt und kontrolliert. Ausweisen wollte er sich ebenfalls nicht, der 46-Jährige begegnete den Beamten aggressiv und lärmte. Seine 39-jährige Freundin kam dazu.

Weil ihr Lebensgefährte trotz mehrmaliger Aufforderung weiter unkooperativ blieb, wurde er nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Das wollte die 39-Jährige verhindern und drängte sich zwischen ihren Freund und die Uniformierten. Einer Polizistin versetzte sie Stöße. Das führte auch zu ihrer Festnahme. Beide wurden nach den Vernehmungen entlassen, der Mann nach dem Verwaltungsrecht, die Frau wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.