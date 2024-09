Zwei deutsche Urlauber in Salzburgs Bergen tödlich verunglückt

65-Jähriger stürzte in die Burggrabenklamm - 31-Jährige verunglückte am Postalm-Klettersteig

Zwei Urlauber aus Deutschland sind am Mittwoch bei Alpinunfällen im Salzburger Flachgau ums Leben gekommen. In der Burggrabenklamm kam ein 65-Jähriger vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter über steiles Gelände ab.

Und am Postalm-Klettersteig stürzte eine 31-Jährige aus unbekannter Ursache rund 100 Meter in den Rußbach ab, informierte die Polizei am Donnerstag.

Im Gemeindegebiet von St. Gilgen ist am Mittwochnachmittag ein deutsches Ehepaar auf die Eisenauer Alm gewandert. Die beiden stiegen dann entlang der Burggrabenklamm Richtung Attersee ab.

Dabei kam der 65-Jährige vom Weg ab und stürzte rund 150 Meter über steiles Gelände in die Klamm. Seine Frau schlug sofort Alarm. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte aber nur mehr den Tod des Urlaubers feststellen.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag kletterte eine 31-jährige Deutsche mit ihrem Mann den Postalm-Klettersteig. Auf einer Höhe von 920 Metern stürzte die Frau aus unbekannter Ursache rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in den Rußbach ab. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Absturz kommen konnte.