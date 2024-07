Zwei Festnahmen nach brutalem Bandenstreit in Wien

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung von Banden im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau am 5. Juli, bei der Schüsse abgegeben wurden, hat die Polizei laut „Kronen Zeitung“ (Freitagausgabe) zwei Personen festgenommen. Wie das Innenministerium bestätigte, handelt es sich um zwei syrische Staatsbürger. Gegen die Verdächtigen wird auch fremdenrechtlich ermittelt. An der Auseinandersetzung waren junge Männer aus dem arabischen Raum sowie aus Tschetschenien beteiligt.

Die Verdächtigen sammelten sich in losen Gruppen und stachelten einander via Messengerdiensten zu Gewalttaten an. Motive waren oftmals angebliche Ehrverletzungen, etwaige Belästigung von Frauen und Racheakte für vergangene Vorfälle.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vom Landeskriminalamt Wien und dem Bundeskriminalamt ausgeforscht. Ihnen wird Raufhandel, Nötigung und versuchter Mord zur Last gelegt. Zudem hat die Fremdenpolizei ein Verfahren zur Aberkennung des Schutzstatus der beiden Personen eingeleitet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte an, dass die Ermittlungen „mit Hochdruck“ fortgesetzt werden, „um weitere Straftäter auszuforschen und festzusetzen“.