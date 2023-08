Zwei Schwerverletzte bei mehreren Schlägereien in Tirol

Bei mehreren Schlägereien in Tirol am Montagabend sind ein 32-Jähriger in Innsbruck und ein 28-Jähriger in Wörgl (Bez. Kufstein) schwer verletzt worden. Dem 32-Jährigen wurden mehrere Fausthiebe ins Gesicht versetzt und eine Flasche auf den Hinterkopf geschlagen, der 28-Jährige erlitt ebenfalls eine schwere Verletzung im Gesicht, informierte die Polizei. In Seefeld (Bez. Innsbruck-Land) werden nach einer Rauferei sieben Personen bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der 32-Jährige war in eine Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Gruppe verwickelt. Er wurde zur Behandlung in die Klinik eingeliefert. Die Identität der vier Männer war unterdessen nicht bekannt, sie waren nach ihren Attacken geflüchtet. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

In Wörgl waren fünf Personen in eine Prügelei involviert. Der 28-Jährige aus dem Irak wurde dabei schwer im Gesicht verletzt, als er von einem 20-jährigen Syrer mit seiner eingegipsten Hand geschlagen wurde. Drei weitere Männer im Alter zwischen 25 und 29 Jahren – zwei Syrer und ein Staatenloser – sollen dem 28-Jährigen mit Schraubenziehern Stiche versetzt und ihn so ebenfalls verletzt haben.

In Seefeld gerieten wegen Überholmanövern auf der Seefelder Straße mehrere Personen aus dem Irak, Syrien und Afghanistan in Konflikt. Ein 26-jähriger Afghane erlitt eine Gesichtsverletzung und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Hall (Bez. Innsbruck-Land) gebracht. Er erhält ebenso eine Anzeige wie weitere fünf Männer im Alter zwischen 29 und 30 Jahren sowie eine 23-jährige Frau.