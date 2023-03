Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen

Zwei Schwerverletzte haben am Montag Skiunfälle in Tirol gefordert. Im Skigebiet Schlick 2000 in Fulpmes im Stubaital stieß ein 71-Jähriger mit einer unbekannten Skifahrerin zusammen und wurde dabei schwer verletzt.

Im Skigebiet Wilder Kaiser in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) geriet ein 20-jähriger Niederländer über den Pistenrand hinaus, kollidierte mit einer Schneestange und kam in einem Graben zu liegen. Auch er erlitt schwere Verletzungen.

Die unbekannte Skifahrerin in Fulpmes verließ laut Polizei die Unfallstelle, ohne Erste Hilfe zu leisten oder ihre Daten zu hinterlassen.

Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen. Der verletzte Niederländer in Westendorf wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.