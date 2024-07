Zwei Todesopfer bei Unfällen in Niederösterreich

Zwei tödliche Verkehrsunfälle sind am Montag in Niederösterreich verzeichnet worden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge kam ein 78-jähriger Motorradlenker nach einem Sturz auf der B18 in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) ums Leben.

In Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) starb ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Crash, der Mann dürfte nicht angegurtet gewesen sein.

Der Motorradsturz des 78-Jährigen aus dem Bezirk Lilienfeld hatte sich am Montag kurz nach 15.00 Uhr ereignet. Die B18 war in der Folge gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

In Breitenfurt war der 22-jährige Einheimische mit seinem Wagen gegen 23.30 Uhr links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Laterne gekracht. Im Anschluss wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert.