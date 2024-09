Zwei Tote bei Motorradunfall in Oberösterreich

Bei einem Motorradunfall auf der B132 in Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) sind am Sonntagabend zwei Männer ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mitteilte, hatte der 43-jährige Lenker kurz nach 19 Uhr die Kontrolle über sein Leichtmotorrad verloren, kam zu Sturz und prallte gegen eine Leitplanke, ebenso wie sein 37-jähriger Beifahrer auf dem Sozius.

Die beiden Männer seien trotz Reanimationsversuchen des Notarztes noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es von der Polizei. Der 43-Jährige stammte aus dem Bezirk Eferding, der 37-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.