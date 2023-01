Brand nach Unfall mit zwei Güterzügen in Kärnten gelöscht

Nach einem Unfall mit zwei Güterzügen am Bahnhof Fürnitz (Bezirk Villach-Land) ist Freitagfrüh ein Brand ausgebrochen. Einer der beiden Triebfahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, der zweite erlitt einen Schock, teilten die ÖBB mit. Am späten Vormittag war das Feuer gelöscht, bei dem Unfall war aber Kerosin ausgetreten, weshalb die verseuchte Bodenschicht großflächig abgetragen werden muss.

Der Unfall hatte sich um 4.25 Uhr ereignet. Ein 36-jähriger deutscher Triebfahrzeugführer lenkte einen Güterzug auf der Fahrtstrecke von Thörl-Maglern kommend in Richtung Villach, zum gleichen Zeitpunkt kam ihm ein 45-jähriger Triebwagenführer mit einem Güterzug entgegen. Aus vorerst ungeklärter Ursache prallte der Zug, der von dem Deutschen gelenkt wurde, gegen die hinteren fünf, mit Kerosin gefüllten Waggons des 45-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß entgleisten zwei Triebfahrzeuge, durchbrachen eine angrenzende Lärmschutzwand und blieben auf dem Parkplatz eines Wohnblocks liegen. Am Parkplatz wurden drei dort abgestellte Autos beschädigt. Der 36-Jährige wurde verletzt und war in seinem Führerhaus eingeschlossen. Er wurde von den Feuerwehren unter Einsatz schweren Gerätes befreit. Bei dem Zusammenstoß entzündete sich die Ladung der Waggons beziehungsweise entzündeten sich die Waggons selbst. Das Kerosin habe zwar nicht gebrannt, bei dem Unfall war aber Kerosin ausgetreten, so die ÖBB. Am Freitagnachmittag wurde das Ausmaß der Kontamination des Erdreichs von Experten des Landes Kärnten geprüft, es bestehe keine Gefahr für Anrainer und umliegende Gebäude. Im Einsatz waren elf Polizeistreifen, das Landeskriminalamt Kärnten, ein Polizeihubschrauber, Notarzt, mehrere Rettungsfahrzeuge und 300 Feuerwehrleute.

Durch den Unfall wurde die Bahninfrastruktur in Fürnitz stark beschädigt, mit den Aufräumarbeiten wurde begonnen. Die Fernverkehrszüge der ÖBB können den Bereich lokal umfahren, im Nahverkehr kann die Haltestelle Fürnitz bis auf weiteres von den Zügen aber nicht angefahren werden. Die Nahverkehrszüge der Linie S4 fahren zwischen Arnoldstein und Villach Hauptbahnhof bis voraussichtlich Sonntag, 22. Jänner, im Schienenersatzverkehr. Die weiteren Regionalverkehrszüge halten nicht in Fürnitz. Der Güterverkehr sei nicht betroffen, hieß es von den ÖBB.