Zwei Verletzte nach Geisterfahrerunfall

Ein Geisterfahrerunfall auf der S33 im Bezirk St. Pölten hat am späten Donnerstagabend zwei Verletzte gefordert.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war ein alkoholisierter 48-jähriger Einheimischer mit seinem Auto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Beim Knoten Traismauer kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 56-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems.

Beide Lenker erlitten Verletzungen und waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie wurden der Polizei zufolge von der Feuerwehr befreit und an Ort und Stelle notärztlich versorgt.

Der Oberösterreicher, der vorschriftsmäßig in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs gewesen war, wurde von „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 48-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, teilte ein Polizeisprecher mit.