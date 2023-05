Zwei Vorarlberger wurden in Flohmarkt-App Opfer von Betrügern

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Vorarlberger bei angeblichen Käufen auf einer Online-Verkaufsplattform um niedrige vierstellige Euro-Beträge betrogen. Eines der Opfer bestätigte eine durch die Betrüger getätigte Transaktion mittels Push-TAN in der Banking-App, berichtete die Polizei. Der andere hatte seine Bankdaten inklusive Verfügernummer bekannt gegeben. Die Polizei rät dringend, Verfügernummern geheim zu halten.

Am Sonntag verschafften sich unbekannte Täter durch Phishing Zugang zu den Bankdaten eines 35-jährigen Mannes und führten so mehrere Überweisungen via Onlinebanking durch. Der 35-Jährige wollte auf der Plattform Gegenstände verkaufen, die angeblichen Käufer forderten die Bankdaten des Mannes an. Er bestätigte eine Transaktion mittels Push-TAN in der Banking-App. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 1.050 Euro.

Lesen Sie auch

Am Montag bat ein angeblich interessierter Käufer einen 53-jährigen Mann ebenfalls in der Flohmarkt-App um Abwicklung einer Zahlung via PayPal. Der Verkäufer stimmte zu und gab seine Bankdaten inklusive Verfügernummer bekannt. In weiterer Folge wurde er zu einer Bestätigung der Transaktion aufgefordert, die er durchführte. Der Schaden betrug 1.960 Euro.

Die Polizei rät, bei Onlineverkäufen niemals ihre Verfügernummer bekannt zu geben. Diese können Täter benutzen, um beispielsweise über gefälschte Onlineshops Nachrichten zu versenden und so an Bank-, Zugangs- und andere sensible Daten zu kommen.