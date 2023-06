Zweitägiger Mordprozess ab Dienstag in Wr. Neustadt

Wegen Mordes an seiner Ehefrau steht ein 64-Jähriger ab Dienstag vor dem Landesgericht Wiener Neustadt. Der Angeklagte soll die 57-Jährige in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) mit einem Spitzmeißel durch Schläge gegen den Kopf getötet haben. Zunächst hatte er ausgesagt, seine Frau am 24. August 2022 im Einfamilienhaus tot aufgefunden zu haben. Am Tag danach wurde er festgenommen. Der Geschworenenprozess wird am Donnerstag fortgesetzt, dann soll es ein Urteil geben.

Bei der Kriminalpolizei soll der Mann nach Gerichtsangaben sinngemäß behauptet haben, dass ein unbekannter Einbrecher das Opfer umgebracht habe. Dem Angeklagten wird deshalb auch angelastet, die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung wissentlich vorgetäuscht zu haben. Daten auf der Smartwatch des Mannes sollen die Ermittler laut Medienberichten auf die Spur des 64-Jährigen gebracht haben. Im Oktober gestand er die Bluttat. Die Verteidigung plädiert auf Totschlag.

