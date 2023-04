Zweitägiger Prozess in Steyr wegen Tötung einer Escort-Dame

Weil er im September des Vorjahres in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) eine Escort-Dame geschlagen, gewürgt und erdrosselt haben soll, muss sich ein 35-Jähriger ab Montag wegen Mordverdachts vor einem Geschworenengericht in Steyr verantworten. Der Beschuldigte ist zudem wegen Störung der Totenruhe angeklagt, da er sich an dem Leichnam der jungen Frau vergangen haben soll. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil ist für Mittwoch geplant.

Der Oberösterreicher hatte die 23-Jährige via Internet für den 24. September in die Wohnung bestellt. Ein Bekannter der Rumänin fuhr sie zu dem Kunden. Er soll noch eine gewisse Zeit vor dem Mehrparteienhaus gewartet haben, bevor er alleine wegfuhr. Eine Freundin der Escort-Dame meldete diese tags darauf bei der Polizei als vermisst. Ermittlungen führten zur Adresse des Angeklagten. Die Wohnung wurde gestürmt, die Frau konnte nur mehr tot am Boden liegend gefunden werden. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Lesen Sie auch