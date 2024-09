Zweitwärmster Sommer in 258-jähriger Messgeschichte

Der meteorologische Sommer ist mit dem Monatswechsel Geschichte, doch mit der Hitze geht es weiter. Dieser Sommer war außergewöhnlich, so die Bilanz des Wetterdienstes Ubimet.

Seit 258 Jahren wird in Österreich kontinuierlich das Wetter aufgezeichnet. Mit einer Abweichung von +2,0 Grad gegenüber dem Mittel der vergangenen 30 Jahre von 1991 bis 2020 endet der Sommer nach Angaben der Experten von Ubimet landesweit gesehen als zweitwärmster der Messgeschichte, knapp hinter dem „Jahrhundertsommer“ von 2003.

„Betrachtet man nur den Süden und Osten des Landes, so bilanziert der Sommer auf Platz 1“, so Meteorologe Steffen Dietz. Zwar gab es schon häufig absolut gesehen höhere Temperaturextreme, dennoch wurden an vielen Stationen neue Rekorde verzeichnet, etwa bei der Zahl von Hitzetagen oder Tropennächten.

Blitzreiche Gewitter

In Summe war der Sommer etwas zu trocken, die regionalen Unterschiede sind jedoch naturgemäß groß und auf lokaler Ebene kam es nicht selten zu heftigen Starkregenereignissen. Gewitter traten nicht unbedingt häufiger auf, waren mit über 1,5 Millionen registrierten Blitzen aber außerordentlich blitzreich. Zuletzt wurden im Sommer 2017 mehr Blitze registriert.

Gemäßigter Beginn, extremes Ende

Der Start in den Sommer im Juni war durch rege Tiefdruckaktivität über Westeuropa geprägt, stabile Wetterphasen blieben zunächst aus und nur vorübergehend kam es zu Warmluftvorstößen im Alpenraum. Die erste Hitzewelle des Sommers ließ bis zum 18. Juni auf sich warten und war auch nur von kurzer Dauer. Entsprechend empfanden einige Menschen das Wetter anfangs eher als kühl, doch mit einer Abweichung von +1,0 Grad fiel selbst der Juni am Ende zu warm aus.

Heißester August seit Beginn der Aufzeichnungen

Deutlicher waren die Abweichungen zur Klimanormalperiode im Juli mit +1,8 Grad und vor allem im August mit +3,2 Grad, welcher als heißester der Messgeschichte abschloss und maßgeblich zur deutlichen Sommerbilanz beitrug.

Dabei war die Wärme nicht im ganzen Land gleich verteilt: In Bregenz etwa beträgt die Abweichung der Mitteltemperatur vergleichsweise geringe +1,2 Grad, während der Sommer in Bad Radkersburg um +2,9 Grad wärmer als das 30-jährige Mittel ausfiel. So kommt es, dass der Sommer im Süden und Osten als der heißeste der österreichischen Messgeschichte endet, landesweit gesehen aber knapp auf Platz 2 liegt.

Rekorde bei Hitzetagen und Tropennächten

Mit etwas über 36 Grad wurden zwar wiederholt sehr hohe Temperaturen gemessen, so extrem wie in den Vorjahren mit 37 bis 39 Grad war die Hitze heuer aber nicht. Ausschlaggebend für die hohe Mitteltemperatur waren eher die wiederkehrenden Hitzewellen und die häufig fehlende nächtliche Auskühlung.

„In Klagenfurt etwa wurde im Juli mit 11 Hitzetagen in Folge sogar die längste Hitzewelle seit Messbeginn 1950 registriert“, sagt Dietz. In Eisenstadt etwa gab es mit insgesamt 41 Hitzetagen über 30 Grad so viele wie nie zuvor seit Messbeginn im Jahre 1936. Generell wurden häufig doppelt so viele Hitzetage registriert wie im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

Noch beeindruckender sind die Zahlen zu den sogenannten Tropennächten, in denen es nicht unter 20 Grad abgekühlt hat. In Linz, St. Pölten, Wien, Graz und Eisenstadt wurden gleich in fünf Landeshauptstädten mehr denn je registriert, und dies teils deutlich.

Jede zweite Sommernacht in Wien eine Tropennacht

In Wien ist die Wetterstation Innere Stadt als repräsentativ für die Stadtbezirke anzusehen, beachtliche 46 Tropennächte wurden hier gemessen – also etwa jede zweite Sommernacht war betroffen. Ein Grund für die vielen Tropennächte ist in der erhöhten Luftfeuchtigkeit zu sehen, denn damit ist die atmosphärische Gegenstrahlung in den Nächten höher und die effektive Auskühlung geringer.

Längere Trockenperioden, mehr Regen in kurzer Zeit

Die Niederschlagsabweichung des Sommers ist mit etwa -13 Prozent leicht negativ, regional kam es durch die räumlich begrenzte Charakteristik sommerlicher Niederschläge aber zu größeren Unterschieden. So war es besonders vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland

sowie in Osttirol und Oberkärnten deutlich zu trocken, während das Regensoll an der Alpennordseite häufig erfüllt und in der Obersteiermark sogar überschritten wurde.

Nicht selten ist der Regen innerhalb kürzester Zeit im Zuge stationärer Gewitter gefallen und hat lokal für Überflutungen und Muren gesorgt. Anfang Juni wurde bereits Deutschfeistritz überschwemmt, hier führte der Übelbach ein 300-jährliches Hochwasser, später war Aflenz betroffen und auch bspw. aus Hollabrunn oder vom Arlberg gingen Bilder überschwemmter Ortskerne durch die Medien.

Das wohl außergewöhnlichste Unwetter dürfte am 17. August aber Wien erlebt haben. Nach wochenlanger Dürre ging über der Hohen Warte im Norden der Stadt ein Wolkenbruch nieder, wie ihn noch keine Wetterstation zuvor in Österreich verzeichnet hatte: Etwa 94 l/qm wurden innerhalb einer Stunde gemessen – und damit etwa der halbe Sommerniederschlag.

Die Sonnenscheindauer war die wohl einzige Konstante in diesem Sommer. Bis zu zehn Prozent auf das Soll fehlten im Westen, etwas mehr gab es dagegen im Osten, landesweit gesehen schien die Sonne etwa so viel wie im Schnitt der vergangenen 30 Jahre.

Extremwerte im Sommer 2024

Höchste Temperaturen

36,4 Grad Wien – Innere Stadt (W, 30.06.)

36,3 Grad Andau (B, 10.07.), Langenlebarn (NÖ, 16.08.), Pottschach-Ternitz (NÖ, 14.08.)

36,2 Grad Güssing (B, 17.08.)

Tiefste Temperaturen (<1000 m)

-0,3 Grad Liebenau / Gugu (OÖ, 14.06.)

-0,2 Grad Schwarzau im Freiwald (NÖ, 14.06.)

+2,2 Grad Radstadt (S, 14.06.)

Nasseste Orte

666 l/qm Bregenz (V)

637 l/qm Bad Ischl (OÖ)

632 l/qm Alberschwende (V)

Trockenste Orte

81 l/qm Zwerndorf (NÖ)

90 l/qm Gänserndorf (NÖ)

95 l/qm Hohenau (NÖ)

Absolut sonnigste Orte

893 Sonnenstunden Mörbisch (B)

868 Sonnenstunden Tullnerfeld (NÖ)

866 Sonnenstunden Andau (OÖ)

Stärkste Windspitzen Niederungen

112 km/h Wien-Schwechat (NÖ, 13.08.)

111 km/h Zeltweg (ST, 12.07.)

109 km/h Waizenkirchen (OÖ, 10.07.), Zell am See (S, 21.07.)

Sommertage

80 Gumpoldskirchen (NÖ), Wiener Neustadt (NÖ), Bad Radkersburg (ST)

79 Wien (Innere Stadt, Hohe Warte u.a.), Groß-Enzersdorf (NÖ), Zwerndorf (NÖ) u.a.

78 Stockerau (NÖ), Wolkersdorf (NÖ), Neusiedl am See (B) u.a.

Hitzetage (über 30 Grad)

48 Güssing (B)

47 Andau (B)

46 Ferlach (K)

Tropennächte (über 20 Grad)

46 Wien – Innere Stadt (W)

30 Podersdorf (B)

28 Wien – Donaufeld (W)