1.500 Besucher beim Schulstartfest der Energie AG

Der letzte Samstag in den Sommerferien stand ganz im Zeichen des Schulstartfests der Energie AG Oberösterreich in Timelkam: 1.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, in die Welt der Energieversorgung einzutauchen, wie das Unternehmen via Aussendung mitteilt.

Der historische Kraftwerkspark in Timelkam verwandelte sich am 7. September bereits zum 8. Mal in eine Erlebniszone für Groß und Klein – von der Zaubershow, dem Kinderschminken, über verschiedenste Fun-E-Mobile und Cosplayer bis hin zu den Besichtigungen des Energiemuseums.

Das Highlight des Nachmittags war der Auftritt des Musikacts JackTheBusch. Selfies und Autogramme von LASK-Spieler Andres Andrade standen genauso am Programm wie eine Autogrammstunde mit Sportfamilien-Mitglied Blanca Rodriguez (Breaking).

„Als Energie AG nehmen wir die Kinder und Jugendlichen mit auf eine Reise in die Welt der Energieerzeugung. Unser Kraftwerksstandort in Timelkam bietet dafür die idealen Voraussetzungen. Uns ist wichtig, jungen Menschen schon frühzeitig einen ersten Einblick in das komplexe Thema Energie zu geben und sie für Technik zu begeistern“, so Energie AG-CTO Alexander Kirchner.

Es freute den CTO des Energieunternehmens daher, dass so viele Besucherinnen und Besucher zu dem Schulstartfest nach Timelkam gekommen seien.