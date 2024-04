1. grenzüberschreitender Bodentag war ein voller Erfolg

Kürzlich fand der erste grenzüberschreitende Bodentag statt. Organisiert hatten den Tag der Landkreis Rottal-Inn und die LEADER Region Oberinnviertel-Mattigtal, unterstützt vom Kreisverband Rottal-Inn des Bayerischen Bauernverbands und der Landwirtschaftskammer Braunau am Inn, und gefördert durch das Programm Interreg Bayern-Österreich.

Ziel dieses Projektes war der Austausch zwischen bayerischen und Innviertler Landwirten zum Thema Bodengesundheit. 50 Vertreter von drent und herent waren dabei. Zuerst beim Theorieteil im Lokschuppen Simbach und am Nachmittag beim Praxisteil am Feld von Georg Hofstätter in Braunau.

Ein Highlight war die Vorstellung des neuen Vanhoof-Profilspatens. Entwickelt vom Belgier Peter Vanhoof, produziert in der Region, ermöglicht dieser Spaten einen Aushub eines 40 cm langen unzerstörten Bodenprofils. Das ermöglicht den Landwirten einen ganz speziellen Einblick in die Beschaffenheit des Bodens in tieferen Schichten.