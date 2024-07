10 Jahre Familienbundkindergarten Kematen

Die Krabbelstube und der Kindergarten des OÖ Familienbundes in Kematen an der Krems feierten dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen. Beim gemeinsamen Sommerfest blickten die Eltern und Kinder mit den pädagogischen Fachkräften und den geladenen Gästen auf zehn ereignisreiche Jahre zurück.

„Um die Familie mit dem Beruf vereinbaren zu können, braucht es verlässliche und liebevolle Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder. Als OÖ Familienbund leisten wir in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde gerne einen wichtigen Beitrag dazu und freuen uns, dass unsere Krabbelstube und unser Kindergarten bereits seit einem Jahrzehnt so gerne besucht werden. Danke an das professionelle Team, die freiwilligen Helfer und die engagierten Elternvertreter“, so OÖ Familienbund-Obmann Martin Hajart.

Zum 10. Geburtstag gabs nicht nur eine Geburtstagstorte, sondern auch eine neue Attraktion für die Einrichtung. Die 65 Kinder, die derzeit in den zwei Kindergarten- und zwei Krabbelstubengruppen betreut werden, hatten sich weitere Wescobausteine zum Bauen und Experimentieren gewünscht.

„In Kematen gehen wir in der Kinderbildung- und -betreuung einen sehr familienfreundlichen Weg und stellen die Kinder in den Mittelpunkt. Dabei sind aber auch das Miteinander, die Integration, das Austesten und ‚Grenzen kennen lernen‘ zentrale Bestandteile. Als Gemeinde sehen wir uns als Partner unserer beiden Rechtsträger Familienbund und Pfarrcaritas und die laufenden Auszeichnungen beim Kinderbildungsatlas bestätigen uns in diesem Handeln“, so Markus Stadlbauer, Bürgermeister in Kematen an der Krems.