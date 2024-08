11-Jähriger soll mehrere Diebstähle in Weyer begangen haben

Die Polizei hat eine Reihe von Diebstählen und Sachbeschädigungen in Weyer (Bezirk Steyr-Land) geklärt.

Ein 11-Jähriger aus dem Bezirk ist verdächtig, am 3. Mai einen vor einer Schule in Weyer versperrt abgestellten E-Scooter genommen und ihn nach einiger Zeit beschädigt zurückgestellt zu haben.

Er ist außerdem verdächtig, insgesamt dreimal, zuletzt am 19. Mai , bei einer Firma in Weyer Spielzeug von in Folien eingeschweißten Kinderzeitschriften gestohlen zu haben.

Zudem soll er am 26. April 2024, am 3. Mai 2024 und am 6. Mai in einer Turnhalle Einschleichdiebstähle begangen haben, wobei er Bargeld, eine Kinderuhr und Kopfhörer aus den Garderoben gestohlen haben soll.