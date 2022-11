13-Jährige raubten Taxi

Einem 72-jährigen Taxilenker ist in der Nacht auf Sonntag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) von drei Jugendlichen das Auto geraubt worden.

Zwei 13-Jährige und ein gleichaltriges Mädchen hatten sich von Linz dorthin chauffieren lassen.

In Pettenbach zogen die Burschen dann den Fahrer aus dem Pkw und das Trio fuhr davon, berichtete die Landespolizeidirektion.

Sonntagvormittag wurden die drei in einem Taxi bei Wels geschnappt. Dies hatten sie gerufen, nachdem sie den gestohlenen Wagen beschädigt in einem Feld in Hohenzell (Bezirk Ried) abgestellt hatten. Die Jugendlichen wurden festgenommen und einvernommen.