13-Jähriger mit fokaler Epilepsie bekam Taktgeber fürs Gehirn

Gerät wurde erstmals in Österreich im Linzer Kepler Uniklinikum einem Kind implantiert

Bei ungefähr einem Drittel der Menschen, die an Epilepsie leiden, führen Medikamente nicht zur erwünschten Anfallsfreiheit oder Nebenwirkungen beeinträchtigen die Lebensqualität. Hier kann die Implantation eines Taktgebers im Gehirn rettend sein.

Beim EASEE-Implantat handelt es sich um eine neuartige bioelektrische Behandlungsmethode für Patientinnen und Patienten mit schwer therapierbarer Epilepsie, bei denen ein epilepsiechirurgischer Eingriff nicht möglich ist.

Lesen Sie auch

Am Kepler Universitätsklinikum kann dieses Gerät nun als einziges Zentrum in Österreich auch Kindern zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr im Rahmen einer klinischen Studie zur Verfügung gestellt werden. Mitte Juni wurde dieser Taktgeber erfolgreich implantiert, der 13-Jährige ist wohlauf und konnte bereits die Universitätsklinik verlassen.

Vier bis fünf Kinder könnten pro Jahr profitieren

Das Implantat ist für Erwachsene schon seit 2023 zugelassen, Kinder können aber von dieser Innovation noch nicht profitieren, da für sie noch keine Zulassung vorliegt. Es zu erwarten, dass pro Jahr vier bis fünf Kinder im Kepler Uniklinikum von diesem Gerät profitieren und somit Anfallsfreiheit und eine gute Entwicklung erreichen können.

„Gerade bei Kindern ist die Anfallsfreiheit besonders wichtig, weil nur dann mit einer optimalen geistigen und körperlichen Entwicklung gerechnet werden kann. Dies unterscheidet sich von Erwachsenen, bei denen die Einschränkungen hauptsächlich den persönlichen, sozialen Bereich betreffen“, sagt Priv.-Doz. Gudrun Gröppel von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde.

Um Verletzungs- und Todesrisiko zu minimieren

„Bei beiden Patientengruppen ist aber die Anfallsfreiheit der wichtigste Parameter, um das Risiko einer Verletzung oder des vorzeitigen Todes zu verhindern. Auf diese Weise kann nun auch jungen Patienten geholfen werden, für die es bislang wenig therapeutische Möglichkeiten gab“, so Gröppel.

Wie verläuft die Implantation?

Nach einer genauen Abklärung, ob die Patientin oder der Patient für die Implantation infrage kommt, wird die Indikation für den Eingriff gestellt. Der Eingriff dauert ungefähr 90 Minuten und wird in Vollnarkose durchgeführt. Dabei arbeiten zwei Ärzte aus der Neurochirurgie sowie ein Arzt aus der Neuropädiatrie Hand in Hand. Schon am Tag darauf kann die Patientin oder der Patient wieder nach Hause gehen.

„Es wird ein Stimulator direkt am Knochen über dem Bereich, wo die Anfälle beginnen, angebracht. Minimalinvasiv wird dieser sozusagen unter die Kopfhaut gelegt. Dann wird ein Generator unter der Haut im Brustbereich implantiert, der somit, ohne das Gehirn zu berühren, in kurzen Intervallen Stromreize zum epileptischen Fokus sendet“, erklärt Oberarzt Christian Auer von der Universitätsklinik für Neurochirurgie am Neuromed Campus

Gerät von außen nicht sichtbar

„Diese Impulse spürt der Patient nicht, weil sie individuell angepasst werden. Nachdem die Wunde gut geheilt ist, wird das Gerät von außen programmiert. Man kann auf die Erfahrungen im Erwachsenenbereich zurückgreifen, der Eingriff ist medizinisch erprobt. Lediglich die zu programmierenden Parameter sind an den Kinderbereich zu adaptieren. Die implantierten Geräte sind von außen nicht sichtbar“, sagt Auer.