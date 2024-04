1,3 Mio. Euro für Ausrollung der „Frühen Hilfen“

Mit der Ausrollung der „Frühen Hilfen“ wird ein Gesamtkonzept von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und gezielten Frühinterventionen in Schwangerschaft und früher Kindheit bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres umgesetzt. Netzwerke auf regionaler Ebene unterstützen Familien unmittelbar oder vermitteln in bestehende Angebote.

Das Land OÖ investiert heuer rund 1,3 Millionen Euro in dieses – gemeinsam von den Abteilungen Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheit und Soziales, der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Bund getragene – Projekt. Die Förderung legte Landesrat Michael Lindner am Montag in der Sitzung der Landesregierung vor.

Jeder Euro in Prävention rechnet sich vielfach

„Mit der flächendeckenden Implementierung der ,Frühen Hilfen’ setzen wir den nächsten wichtigen Schritt, um Oberösterreich zum Vorzeigebundesland für Kinderschutz zu machen. Klar ist: Jeder Euro, den wir in die Prävention investieren, rechnet sich vielfach und wirkt nachhaltig“, so LR Lindner.

Auch im jetzt vorliegenden Begutachtungsentwurf für ein verbessertes Kinder- und Jugendhilfegesetz wird ein Schwerpunkt auf den Präventionsbereich gelegt.

Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich selbstständig zu entwickeln und zu starken, eigenverantwortlichen und sozial kompetenten Persönlichkeiten heranzuwachsen. Es ist entscheidend, ihre Entwicklung von Anfang an zu unterstützen.