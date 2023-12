14-jähriger Problemjugendlicher steht in Linz vor Gericht

Jugendlicher hat bereits 200 Straftaten am Konto — Insgesamt müssen sich vier Angeklagte wegen schweren Raubes verantworten

14, 15, 19 und 21 Jahre alt sind jene vier Personen, die sich am Donnerstag am Landesgericht Linz für den Überfall auf einen 31-jährigen Iraker im September in Linz wegen schweren Raubes verantworten müssen.

Burschen wollten Geld und Drogen rauben

Der 14-jährige Erstangeklagte hat bereits 200 Delikte wie Diebstähle, Einbrüche und Überfälle auf dem Kerbholz. Da er zum Zeitpunkt der Taten jedoch noch nicht strafmündig war, hatte man zunächst keine Handhabe gegen den Burschen. Doch schon zwei Tage nach seinem 14. Geburtstag soll er sich gemeinsam mit dem 19-Jährigen Zutritt in die Wohnung des Opfers verschafft haben, um Geld und Drogen zu rauben.

Dabei gingen die beiden äußerst brutal vor. Sie drängten das Opfer zur Herausgabe von Geld und dem Passwort für einen Tresor. Der 14-Jährige soll dabei mit den Fäusten auf den Mann eingeschlagen haben, der 19-Jährige soll ihn zunächst mit einem Teppichmesser bedroht und schließlich in den Oberschenkel geschnitten haben.

Als der Mann versuchte zu fliehen, wurde ihm mit einer Glasvase auf den Kopf geschlagen. Er erlitt dabei eine Orbitabodenfraktur und eine Bindehautläsion.

Der 15-Jährige soll während der Tat vor dem Haus Schmiere gestanden haben. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, den 14-Jährigen beauftragt zu haben.

„Dem 14-Jährigen und den um ein Jahr Älteren drohen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft. Das ist die halbe Höchststrafe, die Erwachsene für schweren Raub ausfassen können“, sagt Ulrike Breiteneder, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, zum VOLKSBLATT. Den beiden volljährigen Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.

OÖVP fordert bessere Handhabe für Polizei

OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger, fordert aufgrund dieser Entwicklung bessere Handhabe für Polizei und Justiz im Vorgehen gegen kriminelle Kinder und Jugendliche. „Wenn ein einzelner krimineller Junge offenbar mehr als 200 Eintragungen im Polizeiakt ansammeln kann ohne aufgehalten werden zu können, dann muss sich etwas ändern. Schließlich geht es um das Wohl junger Menschen und um die präventive Abwendung krimineller Karrieren“, so Hiegelsberger.