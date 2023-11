1450 ist Gesundheitsnummer ohne unerwünschte Nebenwirkungen

Die Corona-Zeit ist vorbei und damit kann auch die Gesundheitshotline 1450 wieder in den Normalbetrieb gehen. Und die in der Pandemie erworbene Bekanntheit scheint zu nutzen, denn die Anruferzahlen steigen.

Bei 1450 hilft eine diplomierte Pflegekraft als „Emergency Communication Nurse“, damit man mit seinem Wehwehchen zur richtigen Behandlung kommt. Das geht von der Beruhigung — etwa nach Zeckenbissen samt Tipps, wie man den Plagegeist selbst entfernt — bis zur Empfehlung, ein Spital aufzusuchen. Fast zwei Drittel der täglich gut 240 Anrufer werden an einen Haus- oder Facharzt verwiesen.

Der positive Nebeneffekt, so Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP): „Das sind 240 Menschen, die sonst vielleicht in einer Notfallambulanz aufschlagen würden.“ In Oberösterreich bietet man diesen telefonischen 24-Stunden-Beratungsservice in den Leitstellen des Roten Kreuzes an. Daher können bei Notfällen (das sind lediglich rund zwei Prozent der Anrufe), die 1450-Mitarbeiter auch sofort die nötigen Schritte einleiten.

Die häufigsten Beschwerden sind übrigens Bauchschmerzen und Erbrechen, gefolgt von Rücken- und Kopfschmerzen.