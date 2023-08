16-Jährige überschlug sich mit Mopedauto

Mit ihrem Mopedauto kam am Mittwoch in der Früh eine 16-Jährige im Gemeindegebiet von Bad Mühllacken (Bezirk Urfahr-Umgebung) in einer Kurve von der Fahrbahn ab

Daraufhin überschlug sich das Gefährt und landete am Dach im Graben des Tiefenbachs. Die Lenkerin befreite sich selbst aus dem Fahrzeug und bat die Bewohner eines von der Unfallstelle etwa 100 Meter entfernten Hauses um Hilfe.

Diese verständigten die Einsatzkräfte, die die verletzte Jugendliche ins UKH Linz brachten. Die Feuerwehr barg das Mopedauto mittels Kran aus dem Tiefenbach.