16-Jähriger flieht bei Polizeikontrolle von OÖ nach Deutschland

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Schärding eine spektakuläre Flucht vor der Polizei. Ein Streifenwagen wollte um 0:45 Uhr ein Auto mit deutschen Kennzeichen kontrollieren, doch der 16-jährige Lenker des Fahrzeugs setzte zur Flucht an.

Er überquerte die „Alte Brücke“ und entkam so ins deutsche Neuhaus am Inn. Trotz sofort eingeleiteter Verfolgung und der Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden gelang es dem Jugendlichen, sich mit hoher Geschwindigkeit kurzzeitig abzusetzen.

Er versteckte das Auto seines Vaters auf einem Feldweg und wurde wenig später zu Fuß von der Polizei in Passau aufgegriffen. Gegen den jungen Fahrer wird nun ein Verfahren eingeleitet.